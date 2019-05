Duisburger Rat hebt den Daumen : Grünes Licht für den Bau der Behelfsbrücke An der Cölve

Moers/Duisburg Die Behelfsbrücke An der Cölve, die auf der Stadtgrenze zwischen Moers und Duisburg als Übergangslösung für die marode Cölve-Brücke entstehen soll, hat auch die letzte Hürde übersprungen.

Der Duisburger Stadtrat gab am Montag grünes Licht für das Projekt. Im Moerser Rat war der Daumen bereits am 10. April nach oben gegangen. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link kündigte an, sich noch am Abend mit seinem Moerser Kollegen Christoph Fleischhauer in Verbindung setzen zu wollen. Es gelte jetzt, bei der Umsetzung des Projektes keine Zeit mehr zu verlieren. Lob gab es im Duisburger Rat für das Engagement der Moerser Interessengemeinschaft Cölve-Brücke. „Die Menschen haben mit wohltuender Sachlichkeit auf das Problem aufmerksam gemacht“, sagte Elke Patz (SPD).