Straßenbaubeiträge : Kompromiss ist „nicht zweckmäßig“

Duisburg Duisburgs Stadtentwicklungsdezernent Martin Linne kritisiert ein Eckpunktepapier von FDP und CDU. Er glaubt, dass die NRW-Regierungsparteien den damit verbundenen Arbeitsaufwand nicht bedacht haben.

Klar sei allerdings auch, dass die Kommunen auf zusätzliche Beiträge bei Straßenausbaumaßnahmen angewiesen sind. Nur so könnten sie den Anforderungen an eine ordentliche Ausstattung der Straßen nachkommen, denn in der derzeitigen Haushaltssituation seien Städte wie Duisburg nicht in der Lage, dies über den eigenen Haushalt zu stemmen. Im Falle der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge müsse daher eine Ausfallfinanzierung durch das Land erfolgen, die ohne Organisationsaufwand auskommt – beispielsweise über einen pauschalen Anteil, der an die Kommunen gezahlt wird. Nur mit einer praktikablen Lösung könne sichergestellt werden, dass die Beiträge weiterhin dem Zweck entsprechend eingesetzt werden und die Städte ihren Aufgaben zu einem ordentlichen Straßenausbau nachkommen können, so Linne weiter.