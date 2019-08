Angebot der Volkshochschule : Freie Plätze bei Biotop-Exkursionen

Eine der Exkursionen führt zur Alten Emscher, die unter anderem durch den Landschaftspark fließt. Foto: Tim Harpers

Duisburg Die Duisburger Volkshochschule bietet Interessierten ein neues Programm in freier Natur an. Es geht nach Baerl, Meiderich und Laar.

Die VHS bietet auch in den Sommerferien eine Vielfalt an Aktivitäten für die Daheimgebliebenen an. Im Rahmen der Reihe „Biotope in Duisburg“ stehen im August mehrere Natur-Erlebnisse für Interessierte zur Auswahl. Die Exkursionen bieten einen Einblick in die natürlichen Schätze, die Duisburg zu bieten hat. Hierbei bekommen Teilnehmer die Möglichkeit, eine vielfältige Landschaft direkt vor ihrer Haustür zu entdecken.

Die drei Exkursionen sind alle kostenfrei und finden mit ausgewählten Dozenten der VHS statt.

Start der Exkursionsreihe ist in Laar, wo es unweit vom Rheinufer viele verschiedene Pflanzen und Insektenarten zu entdecken gibt. Naturfreunde bekommen die Möglichkeit, Götterbäume und Blaseneschen sowie seltene Pfeifenblumen zu entdecken. Die Exkursion findet am Samstag, 10. August, von 14 bis 16 Uhr statt. Der Treffpunkt ist Ahrstraße / Ecke Meerbergstraße. Interessierte bekommen die reichhaltige Pflanzen- und Insektenwelt am Ufer der stark befahrenen Wasserstraße von Dozent Martin Scholz gezeigt.

Die Entdeckung der heimischen Flora und Fauna geht am Samstag, 17. August weiter. Am westlichen Rand Duisburgs im Heidewald zeigt Dozent Jürgen Hinke den Teilnehmern mannshohe Farne und seltene Vogelarten. Die VHS bittet Interessierte darum, ein Fernglas mitzubringen. Die Exkursion findet von 14 bis 16Uhr statt und der Treffpunkt ist der Sportplatz des TuS Baerl, Buchenallee / Ecke Lohmannsmühle direkt am Baerler Busch.

Einblicke in die Geschichte der Emscher und die Wiederherstellungsmaßnahmen, die an dem Fluss vorgenommen wurden, bekommen die Teilnehmer am Samstag, 24. August. Mitten im Ruhrgebiet gelegen, war der Fluss im Zeitalter der Industrialisierung noch der Inbegriff für Umweltzerstörung. In der Zeit davor hingegen prägte die Emscher die Lebensumstände der Menschen im Ruhrgebiet. Neben vielen Informationen zur Geschichte der Emscher bekommen die Teilnehmer der Exkursion die Gelegenheit, angrenzende Freiflächen und Böschungen zu untersuchen. Der Treffpunkt für Interessierte ist Emstermannshof / Ecke Honigstraße, die Exkursion findet von 14 bis 16 Uhr statt.

Neben den Exkursionen im Rahmen der „Biotope in Duisburg“ Reihe bietet die VHS im August noch andere Möglichkeiten an, der Langweile während der Sommerferien vorzubeugen.