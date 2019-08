Ruhrorter Kirche : Förderverein St. Maximilian gründet Stammtisch

Duisburg Hintergrund der Vereinsgründung ist das Votum des Anfang 2018 an das Bistum Essen gerichteten Pfarreientwicklungsplans.

Unabhängig davon, dass die letzte Nachricht seitens der katholischen Pfarrei St. Michael in Duisburg Anfang des Jahres, zu der auch die Kirchengemeinde St. Maximilian und Ewaldi gehört, die Ruhrorter Schifferkirche werde nächstes Jahr nicht geschlossen, für alle Erhaltungsbefürworter durchaus verheißungsvoll klang (die RP berichtete), hält der im Juni vergangenen Jahres gegründete gleichnamige Förderverein des Gotteshauses das Thema weiterhin im öffentlichen Bewusstsein. Hintergrund der Vereinsgründung und all seiner Aktivitäten ist das Votum des Anfang 2018 an das Bistum Essen gerichteten Pfarreientwicklungsplans. Dort heißt es nämlich: „Auf Grund notwendiger Einsparungen im Haushalt der Pfarrei St Michael, ist die Finanzierung einer zweiten, großen historischen Kirche aus dem Haushalt der Pfarrei nicht mehr möglich. Um die Bausubstanz der Kirche auch zukünftig zu erhalten und so einen Ort pastoraler Arbeit zu sichern, muss ein Förderverein gegründet werden.“ Ziel des Vereins sei es deshalb, sagt sein Vorsitzender Michael Büttgenbach, nicht nur die Schiffer- und Gemeindekirche St. Maximilian als Gotteshaus zu retten, sondern auch den Katholiken Ruhrorts eine Heimat zu bieten, in der sich Jung und Alt gleichsam wohlfühlen und in der ein herzliches Miteinander herrscht.