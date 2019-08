Sommerinterview mit Claudia Schaefer : Ohne Durchhaltewille geht nichts

Duisburg Die Chefin der Cubus-Kunsthalle über Privat-Public-Partnership und ein Schiff, das trotz allem nicht untergeht.

Die Cubus-Kunsthalle in Duisburg ist weder eine Galerie, die einen oder mehrere Künstler kommerziell vertritt, noch ein Museum mit hauseigener Sammlung. Wie erklären Sie Menschen, die noch nie etwas von der cubus kunsthalle gehört haben, was diese ist?

Claudia Schaefer Wir passen wirklich in keine Schublade. Bei uns steht der Kommerz nicht im Vordergrund, und wir haben auch keine Sammlung, die wir wissenschaftlich fürs Publikum aufbereiten. Gleichwohl sind wir auch ein bisschen Galerie, schließlich fördern wir Künstler, die hier auch Werke zeigen, die man kaufen kann. Unser jährlicher Kunstmarkt ist sogar eine Verkaufsausstellung. Und wir stellen auch wie so manches Museum Werke von interessanten Künstlern aus, vorzugsweise von Gegenwartskünstlern. Bisweilen erinnert unsere Arbeit auch an die eines Kunstvereins, der für seine Künstler und deren Gäste Ausstellungsmöglichkeiten bietet. Nicht zuletzt verstehen wir uns ebenfalls auch als außerschulischen Bildungsort. Wir kümmern uns also um das weite Feld der Kunst, ohne auf Schubladen Rücksicht zu nehmen.