Land soll Kosten übernehmen : Politiker: „Straßenausbaubeiträge abschaffen“

Beim Bürgertreff an der Mannesmannstraße ging es um den Zustand der Straße und mögliche für Anlieger anfallende Straßenausbaubeiträge. Foto: WNKUWG

Wermelskirchen Auf Landesebene und in vielen Kommunen wird über die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen diskutiert. Die bürgerlichen Fraktionen in Wermelskirchen – CDU, FDP, WNKUWG und BüFo – haben das gleiche Ziel: Anwohner sollen für Straßenausbauten nicht mehr über „Anliegergebühren“ zur Kasse gebeten werden.

Die Ortspolitiker wenden sich an Bürgermeister Rainer Bleek mit einem Resolutionsantrag, der in der Ratssitzung am Montag behandelt werden soll.