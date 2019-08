Kirche 2.0 : Pater Tobias aus Duisburg: „Jesus wäre auch bei Facebook“

Ein Mann zwei Aufgaben: Als Pater Tobias betreut er Gemeindemitglieder vor Ort... Foto: Projekt Lebenswert

Duisburg Pater Tobias (56), Ordensmann in der Abtei Hamborn, ist längst in Sozialen Netzwerken aktiv. „So erreiche ich vor allem kirchenfremde Menschen“, sagt er auch gegenüber Kritikern.

Als Marathon-Pater im Oman, als Botschafter für soziale Projekte oder als Priester in der Kirche. Pater Tobias zeigt sich in allen Facetten im Internet. Der 56-jährige Ordensmann aus der Abtei Hamborn ist schon seit mehr als zehn Jahren in den Sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, und Instagram aktiv. Auf Youtube hat er seit Jahren einen eigenen Kanal.

„In den Zeiten, in denen vor allem negativ über die Kirche berichtet wird, ist es umso wichtiger, Werbung für den lieben Gott und die Kirche zu machen,“ so der auch durch viele Marathonläufe bekannte Ordensmann, der gerne auch „Marketing für Gott“ als seinen Werbungspruch nimmt. Und das gehe nicht nur im sonntäglichen Gottesdienst, bei dem man nicht selten nur dieselben Gesichter sehe.

...als Marathonläufer – wie hier im Oman – sammelt er Geld für Kinder auf der ganzen Welt. Foto: Projekt Lebenswert

Info Gemeinde in den Sozialen Netzwerken Werbung Für Pater Tobias sind die Sozialen Netzwerke eine gute Werbung für seine seelsorgerlichen Tätigkeiten. Insgesamt hat er acht Facebook-Seiten. 5000 Freunde Die Mitarbeiter von „Lebenswert“ unterstützen ihn bei der Pflege der Seiten. Fast täglich ist von Pater Tobias etwas auf Facebook zu lesen oder auf Instagram zu sehen. So hat er auch eine eigene Gemeinde in den Sozialen Netzwerken. 5000 Freunde folgen ihm bei Facebook, gut 2000 sind es bei Instagram.

Über Soziale Netzwerke erreicht Pater Tobias kirchenfremde Personen, wie er sagt. Bei Instagram etwa sind es vor allem sehr junge Menschen. Bei Facebook hingegen folgt ihm ein anderes Publikum. „Das sind auch ältere Frauen, die sich einsam fühlen, weil sie ihren Partner verloren haben“, sagt der Pastor. Viele Taufanfragen kommen in den vergangenen Monaten immer mehr über Facebook-Messenger. „Wir vereinbaren direkt einen Tauftermin, und ich lade dann zum Taufgespräch ein“, so Pater Tobias, der inzwischen bis zu 70 Taufen im Jahr hat. „Aber alles Einzeltaufen, dann ist es persönlicher und dadurch kommen neue Taufanfragen.“

Für ihn, den Neumühler Pastor, gelte in der digitalen wie in der realen Welt die Prämisse: Tue Gutes und sprich darüber. Dabei frage er sich oft: Was würde Jesus tun? „Jesus würde heute auf jeden Fall auch die Sozialen Netzwerke nutzen. Jesus wäre auch bei Facebook. Ihm würde es auch darum gehen, möglichst vielen Menschen über die gute Sache zu erzählen“, sagt Pater Tobias.

Ob ein Video auf dem Youtube-Kanal oder ein Schnappschuss auf Instagram: Pater Tobias nutzt die Sozialen Netzwerke, um auf seine Arbeit aufmerksam zu machen. Und die ist vielseitig. Zunächst sei er Priester in der Gemeinde Herz-Jesu in Neumühl. Er berichtet von seiner täglichen Seelsorge, den Gottesdiensten, Taufen oder Hochzeiten werden direkt auf Facebook oder Instagram veröffentlicht, wenn die betroffenen Personen der Veröffentlichung einwilligen. „Das hat die Leute berührt. Dafür gibt es am meisten Klicks“, erzählt Pater Tobias selbst etwas überrascht.

Auf Facebook folgen Menschen Pater Tobias, die ihm sonst seiner Überzeugung nach nicht in die Kirche folgen würden. „Es sind vor allem kirchenfremde Personen. Es ist schön, wenn ich ihnen über diesen Weg Gottes Wort näher bringen kann“, sagt der 56-Jährige. So finden seine Facebook-Freunde auch regelmäßig Bibelverse, Botschaften oder Impulse.

Damit ernte er viele Likes, so der Pater. „Das zeigt mir, dass das Verlangen nach einem guten Gebet da ist. Die Menschen sind sehr empfänglich dafür. Ein Vers tut ihnen gut, wenn sie ihn gerade unterwegs auf dem Smartphone lesen.“ Manche von ihnen kämen später in seine Gottesdienste, um den Pastor „mal live“ zu sehen. Ein Ehepaar habe mal in einem Werktagsgottesdienst am Altar dienen wollen. Der Pater ließ es zu und das Ehepaar sei überglücklich gewesen.

Aber es gibt auch negative Reaktionen. Diese kämen vor allem von den „Super-Katholiken“, wie Pater Tobias sie nennt. Das seien Menschen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. „Sie kritisieren, dass ich immer in der Öffentlichkeit stehen muss. Aber es geht mir dabei nicht um meine Person, sondern um die Sache“, sagt der Geistliche, der im Prämonstratenserkloster in Hamborn lebt. Er sei, so Pater Tobias, im Auftrag Gottes unterwegs. „Das ist mein Chef, für den ich jeden Tag arbeite und unterwegs bin und Jesu ist für mich ein großes Vorbild. Jeden Tag denkt er darüber nach, was würde Jesus jetzt an dieser Stelle tun.“ Er, Pater Tobias, habe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm dabei helfen.

So berichtet er auch über seine Extremläufe – etwa den 172 Kilometer langen Lauf durch die Wüste im Oman. Oder seinen nächsten Ultra-Marathon mit 3200 Höhenmeter in Sonthofen am 11. August dieses Jahres. Mit der Teilnahme an verschiedenen Läufen möchte er für Kinder- und Jugendprojekte Geld sammeln. Bei Facebook können seine Freunde nicht nur seine Erlebnisse in der Wüste verfolgen, sondern auch die Arbeit bei seinem Unternehmen „Projekt LebensWert“ kennenlernen oder die aktuelle Speisekarte in seinem syrisch-deutschen Restaurant in Duisburg lesen.

Wo auch immer er Werbung machen kann, zieht er alle Register. „Ich bin sofort auf jeder Plattform dabei, auf der ich den Menschen den lieben Gott und die Kirche näher bringen kann und Werbung für die gute Sache machen kann.“ Und er möchte darüber hinaus das Image der Kirche insgesamt ein Stück verbessern. „Man kann zeigen, dass die Kirche gar nicht so verstaubt ist, wie manche denken.“

