Duisburg: Fahrgast rammt Kontrolleur in U-Bahn U79 Messer ins Bein

Duisburg Die Duisburger Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitagmorgen einen Fahrscheinkontrolleur in der U79 mit einem Messer angegriffen hat. Der Verdächtige ist unauffällig bekleidet.

Am Freitagmorgen ist es bei einer Fahrscheinkontrolle in der U79 zu einem Angriff auf einen Kontrolleur der DVG gekommen. Der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe sprach den Mann an, als der ihm unvermittelt ein Messer in den linken Oberschenkel rammte.