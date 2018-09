Duisburg: Koala-Nachwuchs im Zoo

Duisburg Das Koalahaus im Duisburger Zoo freut sich über Nachwuchs: Mama Eora hat ein weibliches Jungtier auf die Welt gebracht. Jetzt braucht es nur noch einen Namen.

„Klein wie ein Gummibärchen werden Koalajungtiere nach einer Schwangerschaft von nur einem Monat geboren“, sagte Revierleiter und Koala-Profi Mario Chindemi. Sie krabbeln selbstständig in den Beutel der Mutter und saugen sich an einer der zwei Zitzen fest. Nach etwa sechs Monaten verlassen sie dann den Beutel. Noch trägt Mama Eora ihr Jungtier ausschließlich durch das Gehege, bald wird das noch namenlose Weibchen aber eigene Kletterversuche unternehmen und auch schon einmal am Eukalyptus probieren. Als Futterspezialisten ernähren sich Koalas ausschließlich von jungen Trieben verschiedener Eukalyptus-Arten. Das Futter wird zum Großteil aus Miami (USA) nach Duisburg in den Zoo eingeflogen. „Koalas sind sehr aufwändig in Haltung, Pflege und Ernährung. Daher sind wir sehr dankbar, dass uns der Flughafen Düsseldorf bei der Futterbeschaffung unterstützt“, sagte Mario Chindemi.