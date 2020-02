Duisburger Geschichte und Geschichten : Ein Narr in städtischen Diensten

Duisburg Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit kannte man Hofnarren – da machte Duisburg keine Ausnahme.

„Da ich mit mein närischen Sachen/ Die Herrschafft kan fein frölich machn/ Mit heuchlerey die Leut ich blendt/ Darumm man mich ein Schalksnarren nennt“, so dichtete noch Hans Sachs im Ständebuch des Jost Amman. Im Duisburger Stadtarchiv finden sich Unterlagen, die einen tiefen Einblick in Leben und Brauchtum des 16. Jahrhunderts liefern. Am 12. März 1565, am Fastnachtstage, wurde ein Duisburger Bürger vom Rat der Stadt zum Stadtnarren bestellt. Ein Narr galt als städtisches Statussymbol und sollte nicht nur an Fürstenhöfen für Unterhaltung sorgen. Die Anforderungen an den Bewerber waren höchst anspruchsvoll: Er musste durch beißenden Witz und geistreichen Tadel unterhalten. Tanz-, Gesang- , Musik- und Schauspielkünste erhöhten die „Performance“.