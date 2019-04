ADFC nimmt Vorschläge entgegen : Mangelnder Abstellplatz für Räder

So sieht ein Fahrradständer aus von denen wir gerne mehr hätten. Foto: adfc

Ständer bieten oft zu wenig Platz für Fahrräder

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Duisburg möchte in diesem Jahr erstmalig lokale Einzelhändler und Dienstleister auszuzeichnen, welche vorbildliche Abstellmöglichkeiten für das Fahrrad anbieten. Da es schon seit vielen Jahren unterschiedliche Fahrradständer gibt, ist es wunderlich weshalb diese meist zu wenig Platz für Fahrräder bieten und oft schwer erreichbar sind.

Vorschläge nimmt der ADFC Duisburg unter dem Stichwort „Fahrradständer 2019“ entgegen, am besten mit einer Begründung und gerne auch Foto per Email (info@adfc-duisburg.de) oder Brief (ADFC Duisburg, Mülheimer Str. 91, 47058 Duisburg). Eine Jury wird aus den Einsendungen den “Fahrradfreundlichen Händler” auswählen und den Preisträger mit einer Urkunde öffentlichkeitswirksam ehren.