Figurentheater in der Liebfrauenkirche : Schubert-Theater statt Burgtheater

Duisburg Zum Akzente-Abschluss wurde „Der Krieg mit den Molchen“ als Puppenspiel gezeigt.

Zu erleben war der „Der Krieg mit den Molchen“ nach dem gleichnamigen Roman von Karel Čapek in der Fassung und Regie von Martina Gredler, mit den Puppenspielern Aleksandra Čorovic und Christoph Hackenberg sowie Jana Schulz an der „Militärharfe“ (gemeint war die kleine Keltische Harfe) und zwischendurch bei einem Seemannslied („lass doch mal die schwule Harfe!“) am Akkordeon. Kurz zum Inhalt: Vor Sumatra entdeckt man eine unbekannte Molchart. Die gelehrigen Tiere werden rasch zum globalen Wirtschaftsfaktor: hochintelligente Arbeitssklaven, die an den Börsen in Kategorien wie „leader“ oder „trash“ gehandelt werden und der Menschheit eine Ära nie gekannten Fortschritts bescheren. Es kommt, wie es kommen muss: Technisch versiert und von konkurrierenden Staaten hochgerüstet, wenden sich die Molche schließlich gegen ihre Ausbeuter. Mit quäkender Stimme fordert der „chief salamander“ über den Rundfunk neuen Lebensraum für seine Artgenossen. Und schon werden Küste um Küste, Ufer um Ufer von den Molchen gesprengt und weichen den Seichtgebieten, in denen sie sich gerne tummeln. Die Welt versinkt in den Fluten.