Juniorenfußball : Die A-Junioren der Löwen müssen um die Qualifikation bangen

Junioren- und Juniorinnenfussball: C-Junioren des MSV mit Nullnummer gegen Münster, während die B-Juniorinnen sich ein Spektakel mit dem 1. FC Köln liefern.

Alles andere als gut sieht es für Hamborn 07 in der A-Junioren-Niederrheinliga aus. Nach der gestrigen 1:3 (0:2)-Niederlage bei Germania Ratingen 04/19 haben die Löwen schon neun Punkte Rückstand zu den Qualifikationsplätzen auf dem Konto angesammelt. Trainer Samir Hanna wirkte enttäuscht, hat aber noch längst nicht aufgegeben: „Es sieht nicht gut aus, aber wir werden bis zum letzten Moment alles geben. Gegen Ratingen fehlte vor dem Tor wieder einmal die Qualität.“ Batuhan Dikyol erzielte den Treffer zum 1:3 (68.). Unmittelbar vor dem direkten Klassenerhalt steht dagegen der FSV Duisburg. Nach späten Toren von Can Funke (74.) und Nermin Badnjevic (87.) setzte sich der FSV mit 2:0 (0:0) gegen die SSVg Velbert durch und hat sich mit dem Erfolg auf den dritten Tabellenplatz verbessert.

Eine unglückliche Niederlage musste Hamborn 07 in der B-Junioren-Niederrheinliga hinnehmen. Gegen Fortuna Düsseldorf lieferte 07 zwar ein beherztes Spiel ab, musste sich nach 80 Minuten aber dennoch mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Dabei führten die Löwen durch Amar Pilavzdic mit 1:0 (19.), waren in der Folge aber vor dem Tor zu harmlos, wie Trainer Göksan Arslan fand: „Uns fehlt einfach die Kaltschnäuzigkeit.“

Die C-Junioren des MSV legten eine Nullnummer hin. In der Regionalliga fielen gegen Preußen Münster keine Tore. Trainer Vincent Wagner sah mit dem Schlusspfiff ein gerechtes Unentschieden bestätigt: „Beide Teams hatten gute Offensivaktionen.“ Spieler des Tages war Torhüter Leon Lüdtke, der zehn Minuten vor Schluss einen Elfmeter der Gäste parierte.

Ein wahres Torspektakel gab es hingegen in der B-Juniorinnen-Regionalliga. Nach spannendem Spielverlauf erkämpfte sich der MSV beim 1. FC Köln ein 4:4 (1:3). Dabei lag die U 17 schon mit 1:3 und 2:4 zurück, zeigte aber bis zum Abpfiff eine prächtige Moral. Coach Niklas Seeger war überzeugt: „Das Spiel werden wir lange in Erinnerung behalten. Die Mädels haben ein tolles Spiel abgeliefert, das wir allerdings auch hätten gewinnen können.“ Für die Tore sorgten die eingewechselten Mara Behnke (52.) und Dewi Kreutz (68.), dazu gab es zwei Kölner Eigentore.

In der Fußball-C-Junioren-Nieder­rheinliga kommt der OSC Rheinhausen weiterhin nicht auf einen grünen Zweig. Beim KFC Uerdingen durfte sich der OSC zu einem beherzten Spiel gratulieren lassen, musste sich aber dennoch mit 0:1 (0:1) denkbar knapp geschlagen geben. Nach der neunten Pleite in Serie liegen die Rheinhauser nur noch wegen des besseren Torverhältnisses nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. „Das ist jetzt schon das sechste Spiel in der Rückrunde, das wir lediglich mit einem Treffer Unterschied verlieren. Die Jungs haben kämpferisch einen tollen Einsatz gebracht. Leider haben wir uns dafür nicht belohnt“, meinte Trainer Kevin Sefzig.