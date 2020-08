Branche vor dem Caravan Salon : Nachfrage nach Wohnwagen und Wohnmobilen gestiegen

Düsseldorf Im ersten Halbjahr 2020 sind mehr Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden als im Vergleichszeitraum 2019 – trotz des zwischenzeitlichen Lockdowns. Die Corona-Krise hat den Urlaub im eigenen Fahrzeug attraktiver gemacht.

Reisemobile und Wohnwagen sind in Deutschland durch die Corona-Krise noch beliebter geworden. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden insgesamt 54.439 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Daran hatte der Juni mit einem Plus von fast 50 Prozent großen Anteil – nach einem starken Einbruch in der Phase des Lockdowns, in der die Händler schließen mussten. Insgesamt war es das beste erste Halbjahr in der Geschichte der Branche.