Kolumne zur Kommunalwahl in Düsseldorf : Der Wahlkampf in Düsseldorf sucht noch seine Themen

Düsseldorf Die Corona-Pandemie überstrahlt die Zeit vor der Kommunalwahl. Und stellt die Parteien vor Rätsel: Was bewegt gerade wirklich die Wähler in Düsseldorf?

Vor kurzem schien es in Düsseldorf nur ein Thema zu geben: die Umweltspur. Der umstrittene Verkehrsversuch werde, so prophezeiten damals viele, die Kommunalwahl entscheiden. Aber rund zehn Monate nach dem Start der dritten Umweltspur ist die Welt eine andere – und das wirbelt auch den Wahlkampf in Düsseldorf durcheinander.

Corona ist sicher auch ein wichtiger Grund für das verbreitete Gefühl, dass knapp sechs Wochen vor dem Wahltermin am 13. September die Stimmung im politischen Düsseldorf immer noch gedämpft ist. Das gesellschaftliche Leben ist weiterhin eingeschränkt, die Parteistrategen tasten immer noch ab, was die Wähler in besonderen Zeiten bewegen könnte. Sie horchen aufmerksam, was die Gesprächspartner an Wahlständen und die Online-Kommentatoren bewegt. Die Ergebnisse sind unterschiedlich: CDU und FDP versuchen etwa, das Thema Sicherheit zu setzen und versprechen Abhilfe gegen ausufernde Partys in Altstadt und Rheinufer, die Grünen ziehen die Klima- und Umweltkarte.