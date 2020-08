Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Illegal eingereist? Prozess um „Tiffi“

Für die Einfuhr des Hundes haben die nötigen Gesundheitszeugnisse gefehlt. Foto: ddp

Düsseldorf Eine tierliebe Düsseldorferin brachte einen Hund aus dem Urlaub in der Türkei mit. Das brachte ihr Kosten von mehr als 2000 Euro ein. Nun wehrt sie sich vor Gericht dagegen.

Von Wulf Kannegießer

Ihre Tierliebe soll eine Hundefreundin (58) teuer zu stehen kommen. 600 Euro Buße soll sie zahlen, weil sie einst einen Straßenhund aus der Türkei tierärztlich aufpäppeln, dann nach Düsseldorf bringen ließ.

Weil das angeblich entgegen den Einfuhrbestimmungen geschehen, Hündin „Tiffi“ also illegal eingereist sei, soll Frauchen zahlen. Am Mittwoch wehrt sie sich dagegen vor dem Amtsgericht in Düsseldorf. Direkt nach dem Flug aus Antanlya nach Düsseldorf war „Tiffi“ vom Zoll zur wochenlangen Quarantäne ins Tierheim gebracht worden, durfte dann erst zu Frauchen und deren anderem Hund.

Für jene Betreuung musste die 58-Jährige mehr als 1850 Euro zahlen. Weitere 600 Euro als Buße will sie aber nicht aufbringen. Formell, so der Vorwurf, hätte die „Tiffi“-Einreise nur über eine spezielle Grenzkontrollstelle erfolgen dürfen. Auch hätten die nötigen Gesundheitszeugnisse gefehlt – zumindest in der hier anerkannten Form.