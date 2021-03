Handel in Düsseldorf : Window-Shopping im The Mintage an der Wallstraße

Window-Shopping im The Mintage an der Wallstraße

Düsseldorf Im The Mintage in der Altstadt bekommen Kunden einen großen Teil der Ware im Schaufenster präsentiert und können dann zuschlagen. Der Verkauf wird durch eine Plexiglasscheibe abgewickelt.

Click & Collect, also online bestellen und im Geschäft abholen, hat viele Händler, die ihre Läden im Lockdown schließen mussten, über Wasser gehalten. Janice Geelen, die an der Wallstraße 27 mit The Mintage einen Vintage-Shop für Second-Hand-Ware und allerlei Accessoires führt, hat jedoch noch eine weitere Lücke im System gefunden und lädt jetzt jeden Freitag (15 bis 18 Uhr) und Samstag (12 bis 15 Uhr) zum Window-Shopping ein. „Wir wollen weiterhin bestehen bleiben, da mussten wir uns etwas einfallen lassen“, erklärt sie. Das Schaufenster wird voll mit Ware gepackt und so zum Verkauf angeboten, bei anderen gewünschten Artikeln werden diese einfach zum Schaufenster gebracht. Der eigentliche Verkauf geschieht dann durch eine Acrylglasscheibe. Das hat bei der Premiere gut geklappt, mehrere hundert Euro kamen so zusammen. Zusätzlich kann man auch bei Instagram bestellen und die Sachen dann abholen.