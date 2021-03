Kein schnelles Internet in Garath und Hellerhof : Einzelne Siedlungen digital unterversorgt

In Teilen von Hellerhof klagen die Bewohner seit langem über eine schlechte Internetverbindung. Das soll sich bald ändern. Foto: Hans Blossey

Garath/Hellerhof In Teilen des Stadtbezirks 10 ist das Internet sehr langsam, teilweise surfen die Einwohner nur mit 16 Mbits pro Sekunde. Stadt und Anbieter suchen eine Lösung.

Von Dominik Schneider

Schnelles Internet ist besonders in der aktuellen Situation wichtig, wenn häufig Arbeit und Unterricht zu Hause und digital stattfinden. Und dennoch ist die Versorgung mit einem guten DSL-Anschluss nicht flächendeckend gegeben. Dies geht aus einer Antwort des Büros des Digitalisierungsbeauftragten der Stadt, basierend auf Daten der Telekom, auf eine Anfrage der Bezirksvertretung 10 hervor.

Die Karte, die das Telekommunikationsunternehmen den Lokalpolitikern präsentierte, zeigt im Stadtbezirk 10 zwei große, rote Bereiche, in denen eine Surfgeschwindigkeit von 30 Mbit pro Sekunde nicht erreicht wird. Betroffen ist zum einen die sozial schwache Siedlung Schwarzer Weg im Norden von Garath, zum anderen das Wohngebiet westlich der Rudolf-Breitscheid-Straße in Hellerhof. In der Garather Siedlung, so die Auskunft der Stadt, gibt es allerdings keine strukturelle Unterversorgung der Bevölkerung. Denn dort bestehe eine Verbindung über das das hybride Kabel-Glasfasernetz HFC von Vodafone, welches über die Fernseher-Buchse angeschlossen wird.

Probleme gibt es zum Beispiel, weil in Hellerhof nach Angaben der Netzanbieter keine Internetverbindung über das TV-Kabel bereitgestellt werden kann. Von dort haben im Vorfeld mehrfach Beschwerden die Lokalpolitiker erreicht, Bürger beklagen sich bereits lange über die langsame Internetverbindung in den äußeren Stadtteilen. Teilweise surfen die Menschen vor Ort nur mit 16 Mbit pro Sekunde, eine Geschwindigkeit, mit der vor allem Arbeiten wie Downloads größerer Datenmengen nicht in angemessener Zeit möglich sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass es im südlichsten Stadtteil der Landeshauptstadt auch eine Unterversorgung mit öffentlich zugänglichem Wlan gibt. Rund 100 kostenfreie Hotspots betreibt die Stadt Düsseldorf, in Hellerhof befindet sich keiner davon.

Doch Besserung ist in Aussicht: Die Telokom will zeitnah auch in den bisher schlecht angebundenen Siedlungen das Produkt VDSL100 anbieten, dass eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbits pro Sekunde ermöglicht, teilweise soll die Leitung sogar mehr als das Doppelte schaffen können.