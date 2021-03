Behörde gab grünes Licht: Outdoor-Training bei Alma Sports möglich : Outdoor-Fitness bei Alma Sports

Düsseldorf Holger Schütt wagte den Vorstoß und hatte Erfolg: Das Ordnungsamt gab grünes Licht für sein Fitness-Training im Freien. Sit-ups und Hantel-Training sind in dem Heerdter Studio nun möglich. Die Fitness-Freaks freut es.

Ein Statement ist Holger Schütts Club Alma Sports, der im Juli 2020 eröffnete: Das komplette Areal in Heerdt nahe Oberkassel erstreckt sich über gut 7000 Quadratmeter. Die Investitionen gingen Schütt zufolge in die Millionen. „Sicherlich keine Selbstverständlichkeit mitten in der Corona-Krise, aber ich habe mir meinen Traum erfüllt und glaube eben an unser Konzept.“ Aber der zweite Lockdown erwischte auch den 48-jährigen Fitness-Unternehmer. Am 2. November schaltete er die Geräte aus, schloss die Türen und schickte seine Mitarbeiter in Kurzarbeit. Doch nun gibt es Hoffnung auf andere Zeiten – und zwar nicht nur wegen der neuen Pläne der Bundesregierung zur stufenweisen Öffnung. Der Alma-Sports-Club hat nämlich seit dem 22. Februar wieder auf – zumindest draußen.