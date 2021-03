Zwei der drei Sparten von Henkel schwächeln : Waschmittel halten Henkel über Wasser

Düsseldorf Die Pandemie sorgt beim Düsseldorfer Konsumgüterkonzern für sinkenden Umsatz und weniger Gewinn. Aber es werden Mitarbeiter eingestellt, wie der Vorstand erklärt. Die Marke Persil boomt, in den USA kriselte es.

Zum Start der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag räumte Henkel-Chef Carsten Knobel ein: „So habe ich mir das erste Jahr als Vorstandschef wahrlich nicht vorgestellt“. Doch ingesamt sei das Pandemiejahr für den Düsseldorfer Konzern eher positiv gelaufen, sagte, sagte der 52-jährige.. „Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben. Ich bin beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens. Dafür möchte ich auch den Mitarbeitern danken.“

Tatsächlich liest sich das Zahlenwerk des Familienkonzerns für 2020 durchwachsen. Der Umsatz ist um 0,7 Prozent gesunken; es ging damit deutlich weniger bergab als im Frühjahr noch befürchtet worden war, als insbesondere die Aufträge aus der Autobranche und von den Flugzeugbauern für die so wichtige Klebstoffsparte weggebrochen waren. Die früher bei fast 17 Prozent liegende operative Rendite liegt für 2020 aber nur noch bei 13,4 Prozent. Der Jahresüberschuss ist um ein Drittel eingebrochen. Die Dividende wird aber trotzdem nicht gekürzt. „Die Kontinuität der Ausschüttung ist dank starker Finanzbasis möglich“, sagte Finanzvorstand Marco Swoboda.

Er wies daraufhin, dass die Schulden im Corona-Jahr von 2,1 Milliarden auf nur noch knapp 900 Millionen Euro gesunken seien. Darum werde man statt der angepeilten Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses nun 43,7 Prozent verteilen können. „Henkel ist ein Dividendenstar-Unternehmen“ lobt Jella Benner-Heinacher, stv. Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), „sie haben sich in der Krise solide geschlagen.“

Der Konzern profitiert von seinem breiten Portfolio. Das stark auf Industriekunden setzende Klebstoffgeschäft rund um die Marken Pritt und Loctite verlor zwar 4,2 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro Umsatz, doch neue Aufträge unter anderem aus der Smartphone-Branche und von vielen Handwerkern verhalfen im vierten Quartal sogar zu einem Plus.

Die Schönheitssparte rmit den Marken Schwarzkopf, Syoss und Dial verlor 2,8 Prozent und kam auf ein Volumen von 3,8 Milliarden Euro, weil viele Friseure, die wichtige Kunden sind, zwangsweise geschlossen hatten. Wenigstens der Verkauf von Haarcolorationen an Millionen private Abnehmer lief im Lockdown bestens.

In diesem Jahr rechnet das Management mit einem Umsatzplus von mindestens zwei Prozent, möglicherweise aber auch fünf Prozent. „Das ist schon eine bemerkenswerte Spannbreite“, sagt Aktionärssprecherin Benner-Heinacher, „aber das spiegelt die Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und der Konjunktur wieder.“

Knobel wiederholte seine Ankündigung, dass es im Zusammenhang mit Covid-19 keine Entlassungen und keine Kurzarbeit gebe. Auszubildende würden wie in den Vorjahren eingestellt. Das Unternehmen will allen Mitarbeitern eine Corona-Impfung anbieten, wenn der Staat dies will und der Impfstoff breit verfügbar ist.