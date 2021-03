Kulturausschuss vertagte Entscheidung : CDU will anderen Standort für das LSBT-Denkmal

CDU will anderen Standort für das LSBT-Denkmal

Carlstadt Der Kulturausschuss vertagte die Entscheidung über den Erinnerungsort. Die CDU kann sich mit dem geplanten Standort vor dem KIT nicht anfreunden. Nun soll noch einmal eine Alternative gesucht werden.

Der Kulturausschuss hat die Entscheidung über den LSBT-Erinnerungsort (die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender) am Rheinufer von der Tagesordnung genommen – weil sich die CDU mit dem Standort nicht anfreunden kann. Bis zur Sitzung des Stadtrats am 18. März soll nun geschaut werden, ob sich das Kunstwerk von Claus Richter doch an einer anderen Stelle der Stadt realisieren lässt. „Ich erwarte von der Verwaltung einen Vorschlag für einen alternativen Standort“, sagt der kulturpolitische Sprecher der CDU, Marcus Münter. Er hofft auf einen zentraleren Ort, die Union würde aber sonst auch den vorliegenden Vorschlag akzeptieren.