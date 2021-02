Start-up aus Düsseldorf : „Gute Tüte“ statt Wochenmarkt-Besuch

Düsseldorf Zwei junge Düsseldorfer haben ein Start-up-Unternehmen gegründet, mit dem sie kontaktlos frisches Obst und Gemüse aus der Region verkaufen. Besonders beliebt sind Karotten, Äpfel und Kartoffeln.

Das Konzept der beiden ist einfach: Die Kunden bestellen online. Bevor sie ihren virtuellen Warenkorb packen, suchen sie den Standort aus, an dem sie später ihre Tüte abholen. Derzeit hat das junge Start-up Schließfächer an drei Orten in der City: am S-Bahnhof Friedrichstadt in der Hüttenstraße, in der Markus-Gemeinde Vennhausen und in Flingern. Dort haben sie im Hinterhof des „Quartier8“ in der Schwelmer Straße auch ihr Lager.