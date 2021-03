„Ride with Pride“ : Durch Düsseldorf fährt nun eine Regenbogen-Bahn

„Ride with Pride“

So sieht die neue Regenbogen-Bahn aus, die seit Donnerstag in Düsseldorf unterwegs ist. Foto: Rheinbahn

Düsseldorf Die Stadt und die Rheinbahn wollen mit der Regenbogen-Bahn ein klares Zeichen für Respekt und eine aufgeschlossene, offene Gesellschaft setzen. Am Donnerstag ging die bunte Bahn erstmals auf die Schiene.

Düsseldorf hat seine erste Rheinbahn in Regenbogen-Optik: Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Klaus Klar, der Vorstandsvorsitzende des Verkehrsunternehmens, schickten am Donnerstag die Pride-Bahn von der Haltestelle der Stockumer Arena aus zum ersten Mal offiziell auf die Schienen. Kurz davor hatte Künstler Georg Patermann ihr noch den letzten Feinschliff verpasst.

Ursprünglich sollte die bunte Bahn anlässlich der Eurogames und des CSDs 2020 die Themen der Vielfalt und Gleichstellung in die Stadt tragen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die großen Events aber abgesagt, was für die Rheinbahn und die Stadt jedoch kein Grund war, das Vorhaben nicht umzusetzen. Das Gleichstellungsbüro und das Unternehmen arbeiteten weiter eng zusammen und die Grafiker Patermann und Bringezu machten sich an die Gestaltung.