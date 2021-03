Abitur im Lockdown : Theaterwissen für unterwegs

Auf dem Instagram-Account liefern auch die Schauspieler von Nathan (Jan Maak) und Recha (Cennet Rüya Voß) Einblicke in ihre Charaktere. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Um Abiturienten bei ihren Vorbereitungen auf ihre Prüfungen zu unterstützen, hat das Schauspielhaus einen neuen Account auf Instagram rund um „Nathan der Weise“ ins Leben gerufen.

Die Corona-Krise hat die Theaterbranche nach über einem Jahr noch immer fest im Griff. Auch die mobile Aufführung von Lessings „Nathan der Weise“ des Düsseldorfer Schauspielhauses, das unter dem Namen „Nathan to go“ unterwegs ist, liegt derzeit auf Eis. Doch auf Instagram hat das Projekt übergangsweise eine neue Heimat gefunden und richtet sich dort vor allem an Schüler.

Auf der Social-Media-Plattform lädt das Schauspielhaus seit dem 22. Februar auf dem extra für das Projekt erstellten Account „nathan.to.go“ täglich Videos, Zitate, Faktenchecks und etliches mehr zu Lessings Stück hoch. Das Instagram-Projekt soll für jene Schüler und Abiturienten eine Anlaufstelle bieten, die sich in Vorbereitung auf ihr Abitur intensiv mit Nathan auseinandersetzen müssen, und die derzeit „allein zuhause mit dem Reclamheft“ sitzen, wie es im ersten Post heißt. Mehr als 340 Abonnenten hat der Account in den letzten Wochen so gewonnen.

Bei Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ geht es um den namensgebenden Juden Nathan, der mit seiner Pflegetochter Recha zur Zeit der dritten Kreuzzüge in Jerusalem lebt. Als er von einer Geschäftsreise zurückkehrt, erfährt er, dass der junge christliche Tempelherr Recha aus einem Feuer gerettet hat. Dieser war zuvor selbst von Sultan Saladin als einziger von 20 Gefangenen verschont und nicht hingerichtet worden, da der Tempelherr ihn an seinen verstorbenen Bruder erinnerte. Im Verlauf des Stücks verlieben sich Recha und der Tempelherr ineinander und wollen heiraten – Nathan zögert jedoch, seine Einwilligung zu geben. Es stellt sich heraus, dass Recha und der Tempelherr Geschwister sind, und ihr Vater der Bruder Saladins war.

Bei der Gestaltung des Instagram-Accounts orientieren sich die Verantwortlichen am Lehrplan der Abiturienten. Dafür haben sie im Vorfeld mit Lehrern gesprochen, welche Aspekte für die Schüler wichtig sind und welche Fragestellungen im Abitur drankommen könnten. Theaterpädagoge Thiemo Hackel ist beispielsweise dafür zuständig, dass die Fragen der Lehrer und die Aspekte des Lehrplans im Projekt berücksichtigt werden. Entsprechend finden sich auf dem Kanal Porträts der einzelnen Charaktere, aber auch Erklärungen zur Ringparabel oder einzelnen Kapiteln des Stücks.

Er sei aber auch dafür zuständig, „dass es den Zeitgeist trifft“ und „dass man ins Gespräch kommt, sei es über Kommentare oder Nachrichten“, sagt Hackel. Denn die Schüler haben auf Instagram auch die Möglichkeit, Fragen zu Nathan zu stellen, die anschließend von den Mitarbeitern des Theaters beantwortet werden.

Darüber hinaus will das Instagram-Projekt aber mehr als nur die Lehrplansicht des Stückes wiedergeben. Zu Wort kommen etwa auch die Darsteller der Charaktere, die tiefer in die Motivationen Nathans, des Tempelherren und der anderen blicken lassen. „Wir haben versucht, den Schülern etwas an die Hand zu geben, das in der Schule vielleicht nicht so vermittelt wird“, sagt Jonas Friedrich Leonhardi, der den Tempelherrn spielt. Hinterfragt werden auch die Einordnungen der Charakter: Ist Nathan ausschließlich gut oder hat er auch Schattenseiten? Und wie steht es um den Tempelherrn? Leonhardi bietet dabei etwa Einblicke in die Psyche des Tempelherrn, der auf den ersten Blick durch einige Judenfeindliche Äußerungen als der „Böse“ des Stücks erscheint. „Später merkt man aber, der macht sich ziemlich viele Gedanken um die Welt und er merkt selbst, wie auch er gefangen ist in seinem Glauben und Weltbild“, sagt Leonhardi.

Doch das Projekt möchte noch weiter gehen. „Wir wollen auch fragen: ‘Was hat das G,anze eigentlich mit uns zu tun und warum erzählen wir diesen alten Schinken heute noch?’“, sagt Thiemo Hackel. „Denn der Nathan hat ganz viel mit 2021 zu tun.“ Im Kern geht es in dem Stück um die Beziehung der drei großen monotheistischen Religionen Christentum, Islam und Judentum, zwischen denen noch heute ein jahrhundertealter Konflikt schwelt. Dabei, so schlussfolgert Lessing am Ende, sind die drei Religionen gar nicht so weit voneinander entfernt, wie die Konflikte es erscheinen lassen. Um auch auf diese Thematik näher einzugehen, werden auf dem Kanal beispielsweise auch drei „Vier Fragen an“ hochgeladen, in denen Vertreter der drei Glaubensrichtungen Fragen zu aktuellen Themen aber auch zum Stück beantworten.

Für Elina Fiebig sei der Instagram-Account eine willkommene Hilfe bei der Vorbereitung auf die bevorstehende Abiturprüfung, sagt die 17-jährige Schülerin. „Für mich ist es schon ein bisschen her, dass wir Nathan der Weise im Unterricht durchgenommen haben. Da ist der Instagram-Account mit den Zitaten und Porträts gut, um alles wieder aufzufrischen“, so die Schülerin. Dafür gibt es auf dem Instagram-Account beispielsweise auch Quizzes, um das eigene Wissen zu dem Stück zu überprüfen. „Es ist auch gut, mal eine andere Informationsquelle zu haben, als das, was man im Unterricht aufgeschrieben hat“, sagt Fiebig. Dadurch bekomme man nochmal eine andere Perspektive auf das Stück und die Thematiken. Außerdem sei es mit den Bildern aus dem Stück auch lebendiger, einfacher vorstellbar und zugänglicher.

Entstanden war die Idee der „To Go“ Inszenierungen ursprünglich, weil das Theater am Gründgens-Platz wegen Sanierung geschlossen war, sagt Beret Evensen, Dramaturgin von Nathan to go. „Die Idee war, das Theater auf viele verschiedene Weisen mit den Menschen in Kontakt zu bringen.“ Dazu wurden die Stücke auf rund 90 Minuten gekürzt und das Theater kam samt Ensemble, Bühnenbild, Kostümen und Co. zu den Menschen. Die Premiere feierte Nathan to go 2018, und zwar gleich dreimal: Bei einer jüdischen, einer christlichen und einer muslimischen Glaubensgemeinde. Gesehen worden sei das Stück seitdem bereits rund 9000 Mal, sagt Evensen.

Bis zum 19. April werden noch jeden Tag Posts und Stories auf dem Instagram-Account „nathan.to.go“ hochgeladen. So sollen ab Mitte März auch Livegespräche mit den Theatermitarbeitern folgen, die Einblicke geben, wie Theater funktioniert.