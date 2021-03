Verkehr in Düsseldorf : Tannenhof soll eigene S-Bahn-Station erhalten

Eine S-Bahn verlässt den Bahnhof Gerresheim in Richtung Flingern. Die Politiker in der Bezirksvertretung 8 wollen, dass zwischen den beiden Stationen noch der S-Bahn-Halt Tannenhof entsteht. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 8 fordert die Wiederaufnahme der Planung. Die Haltestelle könnte am Schützenplatz Vennhausen entstehen. VRR und Deutsche Bahn sehen die Maßnahme hingegen kritisch.

Die Arbeiten im Glasmacherviertel ruhen, doch Ende des Jahres soll laut dem Bauträger alles in trockenen Tüchern sein und die Entwicklung endlich starten. Wenn das Neubauviertel dann tatsächlich eines Tages Realität sein sollte, wird das nicht nur Auswirkungen auf Gerresheim haben – das Wohnen, den Handel und nicht zuletzt den Verkehr –, sondern auch auf das weitere Umfeld.

Den Blick weit in eine noch etwas ungewisse Zukunft hat auch die CDU im Stadtbezirk 8 geworfen und eine Idee hervorgeholt, die eigentlich schon in den Schubladen zu verstauben schien. Es geht um die Wiederaufnahme der Planungen eines S-Bahn-Haltes Tannenhof zwischen Gerresheim und Flingern – wenn denn das Glasmacherviertel realisiert wird. Die Verwaltung soll mit der Deutschen Bahn und dem VRR die Verhandlungen wieder aufnehmen, so die Forderung. In der Bezirksvertretung 8 fand die CDU dafür eine Mehrheit, im Ordnungs- und Verkehrsausschuss wurde das Thema vorerst vertagt.

In den Planungen für die 1988 eröffnete Ost-West-S-Bahn ist eine Haltestelle Tannenhof zwischen den genannten Bahnhöfen in der Tat noch enthalten. Allerdings ist ebenfalls hinterlegt, dass dies erst bei genügendem Verkehrsaufkommen umgesetzt werden soll. Auch in städtischen Verkehrs- und Planungskarten sei dieser Halt stets berücksichtigt gewesen, argumentieren Christian Rütz und die neue Bezirksbürgermeisterin Dagmar von Dahlen in einem Antrag, der bereits im Oktober vergangenen Jahres eingereicht wurde. Im geltenden Bebauungsplan sowie im Flächennutzungsplan sei dafür sogar schon ein Standort festgelegt worden: ein Parkplatz nördlich der Gleise auf Höhe der Höherhofstraße – dort, wo heute unter anderem auch der Schützenverein Vennhausen seinen Standort hat.

Zwar sei im Zuge der bisherigen Planung für das Glasmacherviertel wie auch für das ehemalige Lager 61 die S-Bahn-Station Tannenhof noch nicht thematisiert worden. Doch würden beide Vorhaben voraussichtlich das „genügende Verkehrsaufkommen“, das in der Planung der 80er Jahre als Voraussetzung für eine Realisierung genannt wurde, gewährleisten. „Der S-Bahn-Haltepunkt würde Vennhausen und den Tannenhof sowie Gerresheim-Süd ohne die Notwendigkeit für Streckenneubauten hervorragend an das schienengebundene ÖPNV-Netz anschließen und eine direkte Verbindung zum Last­ring Flingern, zum Hauptbahnhof und zu anderen Stadtbereichen herstellen“, betont die CDU. Zudem böte sich die Möglichkeit zur Verknüpfung mit der geplanten Stadtbahnverlängerung der U73 in das Glasmacherviertel sowie für die Anlage eines Park&Ride-Platzes mit Mobilstation. Rütz und von Dahlen sind jedenfalls sicher: „Der S-Bahn-Halt Tannenhof würde die Ziele der Verkehrswende erheblich voranbringen.“

Von der Deutschen Bahn liegt mittlerweile eine Stellungnahme vor. Das Unternehmen sieht das Vorhaben erwartbar kritisch. Der Anpassungsbedarf bei Gleisen, Weichen, Spurplan, Oberleitung und bei der Eisenbahnüberführung An den Mauresköthen sei beträchtlich. Ob ein solcher Halt fahrplantechnisch überhaupt machbar sei, könne die Bahn ohne Durchführung einer vertieften Fahrplanstudie ohnehin nicht sagen.

Auch der VRR bezweifelt die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. So würde ein Halt Tannenhof kaum mehr als einen Kilometer vom Bahnhof in Gerresheim entfernt liegen, die fußläufigen Einzugsbereiche würden sich zum Teil überlappen. Die Werthaftigkeit eines neuen S-Bahn-Halts stuft der VRR bei entsprechend hohen Investitionskosten daher als gering ein. Weiterhin würde der geringe Abstand der beiden Haltestellen auch eine deutliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit der hoch belasteten S-Bahn-Strecke zwischen Gerresheim und dem Hauptbahnhof bedeuten, da die Züge nur eine geringe Geschwindigkeit fahren könnten.

Von der Verwaltung heißt es schließlich: Ein Standort für einen S-Bahn-Halt Tannenhof direkt an der Eisenbahnüberführung An den Mauresköthen sei sicher sinnvoll, da eine direkte Straßenverbindung gegeben sei und ein möglicher Bahnsteig direkt an das Brückenbauwerk anschließen würde. Im Westen sei zwar ein Eingriff in Privatgrund erforderlich, im Osten biete der Parkplatz dafür aber ausreichend Fläche für Bushaltestellen, Personentunnel oder auch einen P&R-Platz.