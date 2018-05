Düsseldorf: Wer die Biotonne bestellt, bekommt etwas geschenkt

Düsseldorf Noch immer wird viel Küchenabfall und Grünschnitt in der Restmülltonne entsorgt. Das kostet Geld bei der Müllverbrennung und ist außerdem wenig nachhaltig. Mit mehreren Sonderaktionen will die Stadt deshalb jetzt möglichst viele Düsseldorfer davon überzeugen, auch die braune Tonne zu nutzen.

Wer sich für die Biotonne interessiert, für den bieten Stadt und Awista Beratungen an - zum Beispiel unter 83099099 oder 8925050. Bei drei Veranstaltungen im Juni und September gibt es auch Sprechstunden zu dem Thema. Die erste findet am Freitag, 8. Juni, von 14 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone in Benrath statt. Dort kann man die Biotonne gleich mitnehmen - als "Tonne to Go". www.duesseldorf.de/biotonne