Moers : Leere Tonne, voller Preis

Eine Mülltonne (Symbolbild). Foto: pixabay

Moers Eine Moerserin lebt umweltbewusst und wirft kaum etwas weg. Ihren Müll stellt sie nur vier Mal im Jahr raus. Für die Entsorgung erhebt Enni trotzdem den Standard-Tarif. Die 65-Jährige ist empört.

Einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten - das hat sich Heidi Böckle wohl etwas anders vorgestellt. Die 65-Jährige aus Asberg versucht seit Jahren so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Im Supermarkt achtet sie darauf, Produkte mit weniger Verpackungsmaterial zu kaufen und zu Hause trennt sie fleißig den Abfall. Plastik kommt in die Gelbe Tonne, Karton ins Altpapier und Glas in den Container.

Die Mülltonne von Heidi Böckle muss deshalb nur vier Mal im Jahr geleert werden. Zahlen muss die alleinlebende Frau aber für zwölf Leerungen. Das ist der Basistarif, den Enni in Moers anbietet. 207,60 Euro, dafür wird die 60-Liter-Tonne vom städtischen Versorger alle vier Wochen abgeholt. "Ich werfe kaum was weg und trotzdem muss ich für die vollen Gebühren aufkommen. So macht Umweltschutz doch keinen Spaß," sagt Böckle.

Ihr Anliegen hat sie Enni mitgeteilt, schriftlich an den Vorstand. Eine Antwort bekam sie bisher nicht. Beim Kundenservice stieß sie auf Unverständnis. "Am Telefon hat man mir gesagt, dass mein Tarif bereits der günstigste sei und ich den nun mal bezahlen müsse." Mit dem Problem ist sie nicht allein. "Ich habe Nachbarn, denen geht es genauso, die haben fünf oder sechs volle Tonnen im Jahr und zahlen für zwölf", sagt Böckle. Bis 2011 war sie Chefin der Moerser Verbraucherzentrale. Schon damals sollen sich die Bürger immer wieder über die Abfall-Tarife beschwert haben. "Ich bin da kein Einzelfall."

Enni-Sprecherin Katja Nießen bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion das Kostenmodell für die Müllentsorgung: "Zwölf Leerungen im Jahr sind das Minimum, wenn man nicht zusätzlich zum Restmüll noch eine Biotonne hat", sagt sie. "Dann leeren wir nur zehn Mal und der Beitrag sinkt auf 174 Euro." Doch das, sagt Böckle, helfe ihr wenig. Bis zum vergangenen Jahr hatte sie eine Biotonne, der Behälter fasst mindestens 120 Liter, also das Doppelte ihrer normalen Mülltonne. Dort entsorgte sie Grünschnitt und Essensreste. "Aber die Tonne muss ständig draußen stehen, das war bei der massiven Größe nicht schön anzusehen", sagt Böckle.



Also wechselte die 65-Jährige zurück in den Basistarif - ohnehin hatte sie auch für die braune Biotonne kaum Abfall. "Das klappt gut, wenn man wie ich alleine lebt, da hat man nicht so viel Restmüll." Nur: Belohnt wird ihr Verhalten nicht, kritisiert Böckle. "Gerade heute, wo es doch darum geht, dass so viel Müll in den Meeren schwimmt, kann es doch nicht sein, dass jeder gleich viel zahlen muss, egal was er wegwirft."

Bei Enni weist man indes daraufhin, dass es bereits unterschiedliche Modelle gebe. Wer mehr Reste hat, müsse auch einen Tarif mit wöchentlicher Leerung oder einer größeren Tonne buchen - und dann auch mehr Geld dafür zahlen. "Weniger als das, was im konkreten Fall fällig ist, bieten wir nicht an", sagt Enni-Sprecherin Nießen.

Immerhin seien die Abfallgebühren eine solidarische Abgabe, mit der zum Beispiel auch die Entsorgung der städtischen Mülleimer finanziert wird. Zudem sei dafür die Abholung von Altpapier, Plastik und Grünschnitt kostenlos. "Wir können nicht für alle Haushalte individuelle Beiträge berechnen. Wenn jeder nur genau das zahlen müsste, was er raus stellt, landet der Müll am Ende vermutlich ganz woanders."

Doch damit ist Heidi Böckle nicht zufrieden - und fühlt sich für ihr Engagement bestraft. "Es kann doch nicht sein, dass man so wenig motiviert wird, weniger Müll zu produzieren." Sie fordert ein individuelles Modell. "In anderen Städten klappt sowas doch auch." Zum Beispiel in der Gemeinde Kürten im Bergischen Land. Dort werden die Tonnen gewogen. Die Gebühr für ein Kilo Müll: 49 Cent.

