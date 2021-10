Studie in Düsseldorf : Gedrängel am Bahnsteig wird erforscht

Düsseldorf Drängeln für den Fortschritt: In Düsseldorf wird das Gedränge und Geschiebe an Bahnsteigen wissenschaftlich erforscht. Ziel ist es, die Bahnhöfe sicherer zu machen.

Das Gedränge am Bahnsteig wird wissenschaftlich erforscht. Dazu wurden 1500 Versuchspersonen in die Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf-Oberbilk eingeladen. Vier Tage lang werden mit ihnen dort Experimente durchgeführt, wie das Forschungszentrum Jülich ankündigte. Ziel sind neue Konzepte zur Steigerung der Sicherheit in überfüllten Bahnhöfen.