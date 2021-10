Umwelt- und Klimaschutz : Düsseldorf soll zur müllarmen Stadt werden

Düsseldorf Düsseldorf soll eine müllarme Stadt werden. CDU und Grüne haben dazu ein Konzept ausgearbeitet. Das soll am Montag im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen vorgestellt werden.

Die CDU-Ratsfraktion möchte Düsseldorf zur müllarmen Stadt („Zero-Waste-Stadt“) machen. Ein entsprechendes Konzept wird die Union gemeinsam mit den Grünen als ihrem Kooperationspartner in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen am Montag beantragen. Bürgerschaft, private und öffentliche Unternehmen, Kammern, Verbände und lokale Initiativen sollen breit beteiligt werden. Das Konzept für mehr Nachhaltigkeit soll bis Anfang 2023 vorliegen.

„Das ehrgeizige politische Ziel von CDU und Grünen heißt: so wenig Müll wie möglich in Düsseldorf. Dafür wollen wir Stadtverwaltung, Wirtschaft und private Haushalte zum Mitmachen gewinnen“, sagt CDU-Ratsherr Philipp Thämer. So soll in einem ersten Schritt die Stadt mit dem Netzwerk „Zero Waste Europe“ Kontakt aufnehmen.