Premiere in der „Komödie“ : Das fliegende Doppelzimmer

Düsseldorf Mit dem unverwüstlichen Schwank „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ gewinnt die „Komödie“ weiter an Sympathie. Das Publikum erlebte eine gelungene Premiere.

Ein heimeliges Gefühl, in die „Komödie“ zu kommen. Dieses Kunststück ist der neuen Leiterin Verena Wüstkamp in kurzer Zeit gelungen. Dabei hätte ihr Start schwieriger nicht verlaufen können.

Corona-Stillstand, Zukunft des Theaters ungewiss, keine endgültige Spielstätte in Sicht, finanzielle Lasten: Das alles packte die Schauspielerin beherzt an, hat in ihrer neuen Rolle als Intendantin viel gewagt und viel gewonnen. Vor der Premiere von „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ trat sie vors Publikum: „Nach ein paar Wochen merkt man, dass die Menschen noch zögerlich ins Theater zurückfinden. Aber ohne sie würden wir nicht überleben. Danke, dass sie gekommen sind.“

Termine Das Stück wird bis zum 14. November aufgeführt: Donnerstag und Freitag um 19.30 Uhr, am Wochenende mit Doppelvorstellungen am Samstag um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag 14 und 18 Uhr.

Hajo Riesenbeck, Vorsitzender des Freundeskreises, berichtete vom Zulauf neuer Mitglieder. „Unter ihnen ist auch Oberbürgermeister Stephan Keller , ganz freiwillig.“ Und noch eine gute Nachricht: Zumindest bis März 2022 könne die „Komödie“ am Standort in der Steinstraße bleiben.

Geschrieben wurde es in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, die so wundervoll nicht für alle war. Hier kommt das Rentner-Ehepaar Paffendorf kaum über die Runden und daher auf die Idee, das beste Zimmer der Wohnung unterzuvermieten. „Das kriegen wir mit Kusshand weg“, glaubt Tobias (Peter Millowitsch) und hofft auf ein nettes junges Mädchen. Dagegen pocht Sabine (Andrea Spatzek) auf einen netten jungen Mann.

Es dauert nicht lange, bis jeder hat, was er sich wünscht. Zwei Untermieter haben den Zuschlag. Aber wer soll nun zurückgewiesen werden? Tobias will sich das schöne Geld nicht durch die Lappen gehen lassen: 60 Mark im Monat von ihr, 40 von ihm (selbst für die 50er-Jahre unglaublich wenig). Er wittert eine Chance und schmiedet einen irrwitzigen Plan: Lisa arbeitet tagsüber im Büro und kommt nur zum Schlafen in die Wohnung, Klaus ist Fernfahrer und jede Nacht unterwegs. Warum nicht beide behalten? Was, man ahnt es, nicht gutgehen kann. Das amüsierte Publikum ist immer einen Schritt voraus, vor allem, als noch ein durchschaubarer Familienzwist durchsickert.