Standesamt Düsseldorf stellt drei neue Mitarbeiter ein

Düsseldorf RP-Leser bestätigen, dass langes Warten auf die Geburtsurkunde kein Einzelfall ist. Stadt räumt Engpass bei Bearbeitungszeiten für Geburtsurkunden im Frühjahr ein. Mit mehr Personal sollen Eltern sie innerhalb von zehn Tagen nach Hause geschickt bekommen.

So schilderte Gudrun Schlösser, die in einer Kinderarzt-Praxis arbeitet, dass Eltern zur ersten Untersuchung ihres vier bis fünf Wochen alten Kindes sehr häufig ohne Krankenversicherungskarte kämen. Als Grund geben die Eltern an, dass sie noch auf die Geburtsurkunde warten, mit der sie die Krankenkasse beantragen müssen. „Es ist wirklich eine Ausnahme, wenn eine Familie mit Karte kommt“, so die Praxis-Mitarbeiterin. Im Bericht hatte ein Referent für Bürgerservice den geschilderten Fall als Einzelfall eingeordnet. Dass dies nicht zutrifft, belegte auch die Zuschrift von Holger Korte, der die Geburtsurkunde für seinen Sohn am 10. Februar beantragt hatte und sie erst nach einer Beschwerde beim Oberbürgermeister Mitte März erhielt.