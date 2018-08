Der Düsseldorfer Flughafen hat Probleme mit den Sicherheitskontrollen offenbar im Griff.

Nach den vielen negativen Schlagzeilen aus dem vergangenen Jahr : Pflege für Düsseldorfs Visitenkarte – den Flughafen

Der Flughafen sollte alles dafür tun, seinen Nutzern keinen Anlass für schlechtes Gerede zu geben. Foto: Andreas Endermann

Nach vielen negativen Schlagzeilen vom vorigen Jahr, als eine zu knappe Personaldecke unzumutbare Zustände verursachte, hat man auf jeden Fall bewiesen, lernfähig zu sein.

Es ist noch nicht lange her, da galt der Hauptbahnhof als die Visitenkarte der Stadt. Die Vision dahinter: Menschen kommen mit dem Zug an, treten nach langer Reise aus der Haupthalle und sehen – vielleicht erstmals – die NRW-Landeshauptstadt. Da der erste Eindruck immer der wichtigste ist, hielt man es für entscheidend, diesen Vorplatz in einem annehmbaren Zustand zu halten. Was leider über viele Jahre nicht gelang.

Nun kommen natürlich immer noch viele Reisende per Bahn an den Rhein, aber die Gewichte haben sich eindeutig verschoben – in die Luft. Düsseldorf als immer noch drittgrößter Flughafen Deutschlands (der BER-Ruine sei Dank!) ist für das gesamte Umland zum Dreh- und Angelpunkt seiner Reisepläne geworden. Zigtausende heben dort ab in den Urlaub, oder kommen über Lohausen wieder zurück nach Hause. Wie groß das Einzugsgebiet ist, zeigen eindeutig die Kennzeichen der in den Parkhäusern (oder auf angemieteten Parkplätzen am Rand der Stadt) abgestellten Autos.

Und da immer noch gilt „Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen“, so werden alle diese Menschen über ihre Erfahrungen sprechen. Dass sie das am liebsten über die schlechten tun, liegt in der Natur von uns allen: Wenn alles klappt, nehmen wir das als selbstverständlich hin, geht was schief, ist das Lamento groß.

Daher sollte vor allem der Flughafen alles dafür tun, seinen Nutzern keinen Anlass für schlechtes Gerede zu geben. Denn die beiden Beispiele München und Frankfurt haben in den letzten beiden Wochen gezeigt, wie sich das ausweitet: Die korrekte (!) Umsetzung von Sicherheitsvorschriften führte zu einem so nie gekannten Chaos, im dem viele tausend Kinder, Frauen und Männer steckten. Flüge fielen aus, oder waren verspätet, und der Schaden ist kaum zu beziffern. Beide Flughäfen, sonst gut geölt funktionierende Verreise-Maschinen, wurden in Teilen lahmgelegt und es zeigte sich, wie störanfällig dieses ganze Gebilde Airport eigentlich ist.

Dass diese beiden Ereignisse, ihre Folgen und Ursachen in Düsseldorf sehr sorgfältig beobachtet worden sind, darf als sicher gelten. Zudem hat man sich bei der für die Security zuständige Firma garantiert sofort an die Analyse gemacht, um einen solchen Vorfall möglichst auszuschließen.