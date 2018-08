Tennis-Bundesliga: Rochusclub Düsseldorf vor schwerem Wochenende

Um den zweiten Platz noch erobern zu können, brauchen die Düsseldorfer Tenniscracks zwei deutliche Siege. Zum Abschluss am Sonntag möchte sich Detlev Irmler bei den treuen Fans mit einem starken Aufgebot bedanken.

Sportler sind ehrgeizig, der Sieg ist das Ziel. Das beweist mal wieder das Allpresan Rochusclub Bundesligateam. Der Meistertitel in der Tennis-Bundesliga ist an TKGW Mannheim vergeben. Die Grün-Weißen haben zwei Spieltage vor Ende der Saison vier Punkte Vorsprung vor den punktgleichen BW Halle und dem Rochusclub auf den Plätzen zwei und drei. „Theoretisch ist zwar noch was drin, aber das wird sich Mannheim nicht mehr nehmen lassen“, meint Rochusclub-Teamchef Detlev Irmler. Also ist für die Düsseldorfer jetzt die Vizemeisterschaft das Ziel. Dafür müssten am Samstag beim Tabellenfünften fläsh TC 02 Weinheim und am Sonntag im Rochusclub (Rolander Weg, 11 Uhr) gegen den Sechsten Badwerk Gladbacher HTC zwei Siege her, und zwar möglichst deutlich, um Halle noch von Tabellenplatz zwei zu verdrängen. Noch hat Halle ebenso wie der Rochusclub 9:5 Punkte, aber ein besseres Matchverhältnis.