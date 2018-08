Düsseldorf: Rolls-Royce-Fahrer verursacht zwei Unfälle

Düsseldorf Erst gefährdete ein 36-jähriger Rolls-Royce-Fahrer mit seinem Fahrstil andere Verkehrsteilnehmer, dann baute er zwei Unfälle. Zwei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in seinem Rolls-Royce auf der A 59 in Richtung Düsseldorf gefahren. Das teilt die Polizei nach ihrem derzeitigen Ermittlungsstand mit. Nach Angaben eines Zeugen stoppte der Fahrer am Übergang zur Bundesstraße 8 plötzlich und blockierte dabei vorsätzlich zwei Fahrstreifen. Anderer Fahrer mussten daraufhin stark abbremsen.