Wersten: Musikalische Lesung mit Liebesgedichten

Wersten Die musikalische Lesung "By heart und von Herzen - Liebste Gedichte und jazzige Musik" mit Ernst Bergande, Ulla-Lindenbeck-Raven (Saxofon) und Andreas Brusberg (Gitarre) findet morgen Abendab 19 Uhr in die Stadtbücherei Wersten statt. Ernst Bergande stellt Lieblingsgedichte von Goethe, Hölderlin, Heine, Brecht und Bachmann vor. Auch als "Robertolt" unterwegs, war er beruflich im Zeitungsverlag sowie als Lehrer und im Kultusministerium tätig.

Mit der Literatur auf gutem Fuß, begleiten ihn Gedichte in- und auswendig und regen zu eigenen Texten an. Das Duo Ulla Lindenbeck-Raven und Andreas Brusberg aus Düsseldorf spielt Balladen, Bossa Nova, Swing und das eine oder andere Volkslied. Und immer ist Jazz im Spiel. Anmeldungen telefonisch unter 8924136 oder per E-Mail an stbwersten@duesseldorf.de.