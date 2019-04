Stadtteilcheck Vennhausen : Miriam Flohr ist neu im Stadtteil

Düsseldorf Eigentlich hatte Miriam Flohr gar nicht geplant, mit ihren Kindern und ihrem Mann aus dem urbanen Unterbilk wegzuziehen. Das Angebot kam zufällig: Das Haus neben einer guten Freundin war frei geworden, spontan entschieden sich die Frauen, Nachbarinnen zu werden.

Gemeinsam mit ihrem Mann, der dreijährigen Tochter Nika und dem sieben Monate alten Sohn Lenn wohnt sie in der Siedlung Freiheit, direkt am Wald. Überall in der Nachbarschaft gibt es Familien mit Kindern, die nicht nur in der Freizeit gemeinsam spielen, sondern auch denselben Kindergarten besuchen. Viel Natur, wenig Verkehr und mehrere Spielplätze seien für ihre Tochter die ideale Umgebung. Sie habe vor Ort schnell Freundschaft geschlossen. „Und dadurch kommen auch die Eltern in Kontakt“, erzählt Flohr. Eine solche Gemeinschaft habe es in der Innenstadt nicht gegeben: Die Nachbarn in der Siedlung helfen sich gegenseitig, man geht gemeinsam zum Martinszug und zu den Straßenfesten.