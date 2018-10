Vennhausen: Stillstand auf Waldschänke-Baustelle

Über Monate stand die Baustelle an der Freiheitsstraße auf dem Gelände der ehemaligen Waldschänke still. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Vennhausen Viel Protest hatte es gegen den Abriss der Gastronomie an der Freiheitsstraße gegeben. Ohne Erfolg. Im Frühjahr 2017 wurde das Gebäude abgebrochen. Zum Ärger der Anwohner stand die Baustelle die letzten Monate still.

Entstehen sollen auf dem Areal an der Freiheitsstraße drei Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten mit der Auflage, dass das äußere Erscheinungsbild an die Waldschänke erinnert. „Das tut es aber nicht“, findet Pfundner, der zudem kritisiert, dass auch vorher der hohe Grundwasserspiegel in der Siedlung bekannt, der Baustillstand also programmiert gewesen sei. Bauleiter Gustl Meinecke widerspricht: