Gut gemacht : Hilfe für Schulkinder und Obdachlose

Düsseldorf Unternehmen und Vereine wollen Kinder mit guten Lernmaterialien ausstatten. Für Wohnungslose wurden Rucksäcke angeschafft und bereits verteilt.

Immobilienunternehmen Prologis Kinder in der jetzigen schwierigen Situation beim Homeschooling zu unterstützen, ist ein Anliegen des Immobilienunternehmens. Dieses hat eine Spende in Höhe von 20.500 Euro an das Kinderhilfezentrum übergeben. „Die derzeitige Pandemie stellt Kinder und Jugendliche im Kinderhilfezentrum vor viele Herausforderungen im Schulalltag. Mit der Spende von Prologis können wir sie so ausstatten, dass sie auf dem neuesten Stand sind und ihnen so eine reibungslose Teilnahme am Schulunterricht ermöglichen“, sagt Judith Knuff, Leiterin der städtischen Einrichtung. Unter anderem soll mit dem Geld Hardware angeschafft werden. „Unser Deutschland-Hauptsitz ist in Düsseldorf, und daher fühlen wir uns mit der Stadt besonders verbunden“, sagt Björn Thiemann, Senior Vice President Germany bei Prologis.