Projekt für unheilbar Kranke : 1000 Kraniche für das Garather Hospiz

Garath Einer japanischen Tradition folgend beschäftigen sich unheilbar kranke Menschen mit Origami. Die Papiervögel sollen angeblich Wünsche erfüllen.

Im Caritas-Hospiz in Garath orientieren sich Gäste, Angehörige und Ehrenamtliche im Moment an einer japanischen Legende: Wer 1000 Origami-Kraniche faltet, bekommt von den Göttern einen Wunsch erfüllt. Seit Aschermittwoch werden daher täglich die sagenumwobenen Vögel aus Papier gefaltet – 25 dieser kleinen Kunstwerke entstehen täglich. Dirk Hackstein, Sozialarbeiter im Caritas-Hospiz, initiierte die Aktion. Ziel ist es, bis Ostern die 1000 Kraniche fertigzustellen, so dass jeder Gast der Einrichtung einen Wunsch erfüllt bekommen soll.