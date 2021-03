Störung nach drei Wochen behoben : Vodafone-Kunden haben wieder Empfang

Wersten Nach über drei Wochen ohne Internetzugang, Telefon und Fernsehen wurde das Problem behoben. Grund für die lange Störung war ein kaputtes Kabel im Erdreich.

Kein Internet, kein Telefon und kein Fernsehprogramm, für einige Vodafone-Kunden gab es seit Mitte Februar in Wersten keinen Empfang. Auch die Bewohner der Nachbarstraße In der Aue waren Kostenpflichtiger Inhalt von der Störung betroffen. Jetzt sind die Arbeiten an der Straße Auf’m Rott erledigt, das Problem ist gelöst. „Es funktioniert jetzt wieder“, sagt Anwohner Peter Sobotta. „Wir freuen uns alle.“