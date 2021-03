Börsengang soll Netzausbau bezahlen : Vodafone hofft auf 2,8 Milliarden Euro

Düsseldorf Den bisher größten Börsengang Deutschlands plant Vodafone mit dem Düsseldorfer Ableger Vantage Towers. Die eingenommenen Gelder mit der Funkturm-Firma sollen helfen, den Netzausbau zu bezahlen, aber Betriebsräte sind skeptisch. Am Ende würde die Konkurrenz gestärkt.

Der Börsengang des Düsseldorfer Vodafone-Ablegers Vantage Towers soll am 18. März abgeschlossen sein. Dann sollen die Papiere des europaweit aktiven Betreibers von Funktürmen an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Das gab Vodafone am Dienstag bekannt. Alles eingenommene Geld soll an Vodafone fließen, um Schulden abzutragen und den Netzausbau zu bezahlen. Die Betriebsräte von Vodafone Deutschland halten wenig vom Börsengang von Vantage. Sie fürchten, dass es den Wettbewerbern hilft, wenn diese die Funktürme häufiger nutzen können.