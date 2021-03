Für Schulen in Niederkrüchten : 242 Tablets für Lehrer und Schüler

Niederkrüchten Durch unterschiedliche Förderprogramme kann die Gemeinde Niederkrüchten in die weitere Digitalisierung der Grundschulen in Elmpt und Niederkrüchten investieren.

Die Gemeinde Niederkrüchten hat für die Grundschulen in Niederkrüchten und Elmpt Mittel aus dem „DigitalPakt Schule NRW“ beantragt. Das Geld aus dem Programm wurde nun bewilligt. So fließen rund 170.000 Euro in die IT-Grundausstattung beider Schulen. Dazu gehören etwa die Netzwerkverkabelung und die Einrichtung eines leistungsfähigen WLan. Die Gemeinde hat die Arbeiten dafür beauftragt. „Diese beginnen in den kommenden Tagen und sollen bis zum Ende der Osterferien abgeschlossen sein“, erklärt Frank Grusen, bei der Verwaltung zuständig für Pressearbeit.