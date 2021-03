Städtisches Krankenhaus in Nettetal : 250.000 Euro für neue OP-Tische investiert

Das Krankenhaus hat neue OP-Tische angeschafft. Foto: Städtisches Krankenhaus

Nettetal In das Städtische Krankenhaus Nettetal in Lobberich wird weiter investiert. Gerade wurde der neu errichtete Anbau bezogen, jetzt wurden 250.000 Euro in die OP-Säle investiert und dafür neue OP-Tische angeschafft.

Die neue Ausstattung mit modernen OP-Tischen und Säulen sorgt jetzt in den Haupt-OP-Sälen im Nettetaler Krankenhaus für deutlich höheren Komfort bei Patienten und Personal. Wie das Städtische Krankenhaus mitteilt, bieten neue OP-Tische, ein moderner Extensionstisch und zwei neue Säulen den Patienten schonendere Lagerungsmöglichkeiten. Besonders weiche und wärmespeichernden OP-Auflagen gewährleisten auch bei einem langen OP-Verlauf einen optimalen Liegekomfort und beugen einem Lagerungsschaden bei Patienten vor.

Für den Austausch der in die Jahre gekommenen alten OP-Tische investierte das Städtische Krankenhaus rund 250.000 Euro.

Die Mitarbeiter des Hauses profitieren ebenfalls von der Modernisierung. So steht dem OP-Team jetzt eine Vielfalt an Verstellmöglichkeiten zur Verfügung, die die Arbeit am Patienten erleichtert. „Ich bin sehr glücklich über die Anschaffung der neuen OP-Tische“, sagt Hendrik W. Keller, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Durch ihre technischen Möglichkeiten und den zusätzlichen Einsatz von Vakuummatratzen, die man individuell an die Körperform der Patienten anpassen kann, ergeben sich optimale Bedingungen für die minimalinvasive Chirurgie, die für nahezu alle Eingriffe mittlerweile der Standard in unserer Klinik ist.“

Ein deutlicher Qualitätsgewinn für die Operateure ist die verbesserte Justierung der Höhe, der Neigungsmöglichkeiten in allen Ebenen und einer Längsverschiebung, die jetzt möglich ist. „Dadurch sind bei einer Reihe von unfallchirurgischen Eingriffen unsere Lagerungsmöglichkeiten deutlich verbessert worden, so dass diese Eingriffe mit höherer Sicherheit und Qualität für den Patienten ausgeführt werden können“, sagt Wilfried Mündges, Chefarzt des Zentrums für Unfallchirurgie.

Wie bereits die Vorgängermodelle sind die neuen Operationstische ebenfalls Röntgenfähig, allerdings bieten sie eine deutlich bessere Sicht

(hb)