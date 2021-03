Kunst in Düsseldorf : Druckgrafik-Ausstellung in Flingern vorerst als Film

Druckgrafik-Ausstellung in Flingern vorerst als Film

Kunst in Düsseldorf

Flingern Der Kunstraum vom BBK in Flingern kann auch bald wieder besucht werden. Vier Künstlerinnen zeigen ihre Werke. Anlass ist der „Tag der Druckgraphik“.

Im Kunstraum des Bezirksverbands Bildender Künstler an der Birkenstraße 47 gibt es nach Monaten des Lockdowns wieder eine Ausstellung. Unter dem Titel „Lebendige Druckkunst“ zeigen vier Künstlerinnen ihre Werke. Sonja Kreutzer entdeckte Baumscheiben als Druckmedium, Ruth Kühn-Löwe zeigt Holzschnitte und Siebdrucke, Irmgard Hofmann vom BBK Bonn-Rhein-Sieg stellt als Gast ihre Werkreihe in Cyanotypie-Technik vor. Aus Meerbusch kommt Ulrike Mayer-Trede. Sie stellt unter ihrem Künstlernamen Matre ihre neuen Arbeiten vor.

Die Ausstellung wurde zuerst mit Kameras aufgezeichnet. „Ab Freitag wird der Film online zu sehen sein“, sagt Nick Esser vom BBK-Vorstand. Durch den Film führt Kunsthistorikerin Jannine Koch mit vielen Informationen. Aber die Mitglieder des BBK werden ihren Kunstraum auch wieder für Besucher öffnen – und zwar am Wochenende von 26. bis 28. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Um Abstandsregeln einzuhalten, werden Termine vergeben. Anfragen können per E-Mail an druckkunst@bbk-kunstforum.de geschickt werden.