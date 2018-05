Pempelfort: Farbenfrohe Muster statt tristem Beton

Pempelfort Kinder und Jugendliche haben gemeinsam mit dem Verein Verbunt die Spielröhren im Maurice-Ravel-Park umgestaltet.

Die Durchführung gelang in Rekordzeit: "Alle Beteiligten haben großartig zusammengearbeitet, und so wurde das Projekt in weniger als einem Jahr umgesetzt", berichtet sie begeistert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die vorher einfarbigen und mit Graffiti besprühten Außenwände der Röhren leuchten jetzt in bunten Farben.