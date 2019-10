Junge Musikerinnen aus Düsseldorf : Mädchenband spielt Garagen-Rock

Die Musikerinnen Emily (l.) und Betzi in ihrem Proberaum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lierenfeld Die Band BEM Jam plant die professionelle Aufnahme und Veröffentlichung von eigenen Songs.

An die Mauern des Bunkers am Gatherweg sind grüne, schwarze, gelbe und weiße Graffiti gesprüht. Hinter den schweren, schwarzen Metalltüren des Bunkers liegen verwinkelte Flure. Zu beiden Seiten gehen weiße Türen ab. Dahinter befinden sich jede Menge Proberäume unterschiedlichster Bands. Eine davon ist BEM Jam, eine junge Mädchenband. Manchmal spielen die Musikerinnen Coverversionen, „mit den Pixies hat alles angefangen“, aber die meisten Songs schreiben sie selbst.

„Eigentlich waren wir am Anfang zu dritt, inzwischen sind wir sogar zu viert“, sagen Betzi und Emily. Maja (17) war auch eines der Gründungsmitglieder der Band. Der Name „BEM Jam“ ergibt sich aus den ersten Buchstaben ihrer Vornamen. Maja und Kathi (20), die neue Bassistin, sind in letzter Zeit aber viel unterwegs, deshalb haben Betzi und Emily beim letzten Auftritt einfach einmal nur zu zweit gespielt. „Das hat uns viel Spaß gemacht, auch wenn der Sound mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang etwas dünner war als sonst“, sagt Schlagzeugerin Emily.