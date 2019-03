Knirps-Mobil : Spielplatzbus macht Zwangspause

Martin Zerfass hofft, dass der gelbe Schulbus nächste Woche wieder Spielplätze anfahren kann. Foto: Anne Orthen (ort)

Lierenfeld Eigentlich hätte das Knirps-Mobil diese Woche starten sollen. Wegen eines Lecks darf es aber nicht fahren.

Eigentlich hätte er schon am Montag in die Saison starten sollen, der große, gelb leuchtende Schulbus, der ein echter Hingucker ist in Düsseldorf, von denen es nicht viele Exemplare gibt in der Region, den die meisten nur aus Filmen oder von USA-Besuchen kennen. Aber dem Bus des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) wurde eine Zwangspause verordnet, er steht auf dem Lierenfelder Betriebshof der Rheinbahn statt auf einem Spielplatz in Düsseldorf, wo Kinder Tretroller, Bobby-Cars oder Stelzen leihen können. Vermutlich hätte er es gar nicht mehr geschafft zum Fürstenplatz, wo die Auftaktveranstaltung des Knirps-Spielmobilprojekts geplant war.

Seit fast 15 Jahren ist das Spielmobil in der Stadt unterwegs, fährt Spielplätze und Feste an – werktags immer zwischen 15 und 18 Uhr. Schulen, Vereine und Kirchen können den Bus buchen, wenn sie ein Frühlings- oder Sommerfest planen. Im Winter, zwischen Oktober und März, pausiert der Bus und wartet in Lierenfeld auf die nächste Saison. Eigentlich genug Zeit, um das Mobil fit zu machen für die schöne Jahreszeit, das Leck haben Martin Zerfass und seine BDJK-Kollegen aber erst ganz kurzfristig ausgemacht. Öl tritt aus, wo es nicht austreten sollte, und obwohl die nötigen Ersatzteile bereits da sind, dauert die Reparatur. Nicht zum ersten Mal gibt es Probleme mit dem Bus, der seit 2005 für den BDKJ unterwegs ist. Vor drei Jahren war die Diagnose gravierender: Motorschaden. Bei einem amerikanischen Schulbus aus den 80er Jahren ist das kein Problem, das man mal eben in einer Woche lösen kann. Am Ende dauerte es gut ein Jahr, bis der Bus endlich wieder auf die Straße konnte. Mit einem gebrauchten Motor, der aus den USA bestellt werden musste.

Info

Martin Zerfass konnte diesmal immerhin recht schnell für Ersatz sorgen. Er ist jetzt mit einem kleinen Transporter unterwegs, der gemietet werden musste und für den zusätzliche Kosten anfallen. So konnte allerdings ein Komplettausfall der ersten Knirps-Woche vermieden werden, nur zwei Spielplätze mussten auf den Besuch des BDKJ-Busses verzichten. Das sei aber natürlich keine langfristige Lösung. „Unser Bus hat eingebaute Regale, in denen alles sicher verstaut werden kann. Da kann ein leerer Transporter nicht mithalten“, sagt Zerfass. Die Regale, die erst im letzten Jahr erneuert wurden, seien nicht nur wichtig für die Fahrsicherheit im Bus, sondern sorgen auch für reichlich Platz und Ordnung bei allem, was da so zu den Spielplätzen gekarrt wird. Ob Roller, Hüpfstöcke und -Pferde, Bälle, Gesellschaftsspiele, Sandkasten-Förmchen und Eimer – im Knirps-Bus finden Kinder ganz unterschiedlicher Altersstufen das passende Spielzeug. Und natürlich kann auch der Auftritt des beliebten, gelben Riesen nicht einfach so ersetzt werden. Der Bus an sich ist Hingucker und Gesprächsthema Nummer eins, wenn er am Spielplatz hält, weiß Zerfass. Am kommenden Montag geht es dann endlich in die Werkstatt, damit der Bus bald wieder auf die Straße darf, hofft Martin Zerfass. Aber nicht nur die Zeit spielt bei solchen Problemen eine große Rolle. Auch die Finanzierung solcher Reparaturen. Denn das Geld würde der BDJK lieber für neues Spielzeug ausgeben. „Den Hauptteil der Finanzierung übernimmt die Stadt“, sagt Zerfass, „wir arbeiten da eng mit dem Jugendamt zusammen.“ Aber man sei auch auf Spenden angewiesen. Unterstützt wird die Organisation vom Lions Club Düsseldorf. Neben den Geld- und Sachspenden ist das Knirps-Mobil auch auf freiwillige Helfer angewiesen, die als Paten die Betreuung der Busbesuche übernehmen.