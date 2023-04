Düsseldorf-Lierenfeld Ein Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Düsseldorf · Ein Feuer ist in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Flingern ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte einen Bewohner nur noch tot auffinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

27.04.2023, 09:19 Uhr

Die Feuwerwehr am Einsatzort an der Ronsdorfer Straße. Foto: Patrick Schüller

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der Ronsdorfer Straße in Düsseldorf-Lierenfeld zu einem Wohnungsbrand. Bei den Rettungs- und Löschmaßnahmen fanden die Feuerwehrleute einen Menschen tot in der Brandwohnung auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf beendet. Um 23.59 Uhr informierte ein Anrufer die Feuerwehr über einen starken Brandgeruch im Bereich der Ronsdorfer Straße. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Sofort wurden zwei Rettungstrupps in die betroffene Wohnung geschickt. In der beengten Wohnung war vor lauter Qualm eine Orientierung zunächst sehr schwierig. Die Einsatzkräfte suchten die Räumlichkeiten nach anwesenden Bewohnern ab und löschten parallel dazu den Brand. Schließlich konnten die Feuerwehrleute einen Menschen in der Brandwohnung nur noch tot auffinden. Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierten weitere Einsatzkräfte das gesamte Gebäude auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hier konnte schnell Entwarnung geben werden. Weitere Menschen waren im Gebäude nicht anwesend. Abschließend befreite die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern die Wohnung vom Brandrauch. Vorsorglich schalteten Mitarbeiter der Stadtwerke das gesamte Haus stromlos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Nach rund zwei Stunden kehrten die letzten der etwa 25 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

(csr)