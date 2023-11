Problemimmobilie in Düsseldorf „Das sind menschenunwürdige Zustände“

Düsseldorf · Offene Kabel, Schimmel an den Wänden, Ratten im Keller – ein bewohntes Mehrfamilienhaus an der Reisholzer Straße verwahrlost zunehmend. Mit einem Brandbrief ist die Eigentümerin des Nachbarhauses nun an die Öffentlichkeit gegangen. Der Stadt kennt das Haus und seinen Zustand.

26.11.2023 , 14:12 Uhr

Ute Gross vor der Problemimmobilie, über deren Zustand sie sich mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gewandt hat. Foto: Christopher Trinks

Von Christopher Trinks