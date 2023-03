Stahlwerk in Düsseldorf Großer Erfolg für die Schallplattenbörse

Schon vor 11 Uhr, dem offiziellen Start der ersten Düsseldorfer Schallplatten- und CD-Börse in diesem Jahr, strömten am Sonntag die Jäger verlorener Vinyl-Schätze in das Stahlwerk in Lierenfeld. Nach vielen Jahren im Weiterbildungszentrum hinter dem Hauptbahnhof hat die gigantische Fundgrube für Platten-Sammler seit 2022 in der Konzert- und Event-Halle an der Ronsdorfer Straße 134 eine neue Heimat gefunden. An zahlreichen Ständen präsentierten Hobby-Sammler sowie professionelle Händler unterschiedliche Schallplatten, darunter wertvolle Sammler-Boxen, Alben, Maxis und Singles mit alten Schlagern.